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عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزماك

السبت 18/يناير/2020 - 11:08 م
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
مصطفى صابر
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كشف لاعب بيراميدز، عبدالله السعيد عن حقيقة عن مايتردد حول مفاوضات لأهلى أو الزمالك معه خلال الانتقالات الشتوية.

وصرح صاحب الـ 34 عام أنه لم يطلب العودة للأهلى بأى وسيلة اتصال، أما عن مفاوضات الزمالك فأكد أنه شرف لأى لاعب الانتقال إلى القلعة البيضاء، ولكنه جدد عقده مع فريقه ولا يملك حق التفاوض مع أى نادي آخر.

وأكد عبد الله : "كان يوجد عروض خارجية خلال الفترة الماضية تريد ضمي، ولكن انا الآن ملتزم مع بيراميدز وأتمنى أن نعود للمنافسة على الدوري والكونفدرالية".

يذكر أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز دخل نادى المائة بعد تسجيله هدفا فى شباك الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الدزري المصري.
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