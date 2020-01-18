Advertisements
Advertisements
Advertisements

معرض الكتاب يعيد الاعتبار لـ"جمال حمدان" بطبعة شعبية لـ"شخصية مصر"

السبت 18/يناير/2020 - 10:55 م
Advertisements
جمال حمدان
جمال حمدان
Advertisements
بعد أيام ينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ51 فى شكل جديد تماماً، ليس فقط بسبب نقل مكانه إلى التجمع الخامس لأن هذه العملية جرت فى الدورة السابقة ولكن بسبب التطور الملحوظ فى الخدمات الجديدة المقدمة والتى وضعت المعرض على خط التحول الرقمى.

زوار النسخة الجديدة من المعرض لن يكونوا فى حاجة إلى التعب والدوران على أجنحة العارضين للبحث عن عنوان محدد أو استكشاف الكتب الجديدة الصادرة بمناسبة الحدث الثقافى الأهم فى مصر، إذ دشنت شركة «تويا»، أبلكيشن «معرض القاهرة للكتاب 2020 « وهو مخصص للناشرين والكتّاب ويتضمن معلومات متكاملة وخرائط تفصيلية، عن دور النشر المشاركة وأماكنها والكتب وأسماء المؤلفين بجانب ضيوف الندوات ومواعيدها، ويمكن لأى زائر تحميل الأبليكيشن.

ويظهر فى المعرض المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور جمال حمدان وأهمها كتابه «شخصية مصر» باعتباره شخصية المعرض وسيتم تقديم طبعة شعبية منها بمناسبة الاحتفاء به، من خلال الهيئة العامة للكتاب ووزارة الثقافة.

وستعيد دار المعارف إصدار الأعداد السابقة من «مجلة الكتاب» التى كانت تصدر عن الدار منذ عام 1953 وتوقفت فى ستينيات القرن الماضى وذلك فى 14 مجلداً وهى تمثل ثروة ثقافية حيث كان من كتابها كبار المثقفين والأدباء فى الوطن العربى منهم عباس محمود العقاد وطه حسين وسيتم تدشين المجلدات فى فعالية خاصة خلال المعرض.

ومن الجديد أيضاً عزم دار الحكمة للنشر والتوزيع تقديمها جائزة خاصة لأفضل جناح فى المعرض يشهد أكبر قدر من التنظيم والتنسيق على مدار أيام المعرض، وفى المقابل أعلنت هيئة الكتاب عن تقديمها جائزة جديدة لأفضل كتاب عن الدراسات الأفريقية، ويقدم اتحاد الناشرين المصريين جائزة جديدة لأفضل ناشر شاب، ويفاجئ المعرض قراءه بوجود جناح خاص «بحلايب وشلاتين».
Advertisements

أخبار تهمك

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ نصف ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

10:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status