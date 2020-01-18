عمرو أديب: الأتراك عايزين يتحاورا مع مصر على هامش مؤتمر برلين



وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الأتراك وسطوا البعض حتى يتحدثوا مع المصريين في مؤتمر برلين، معقبا: "نما إلى علمي أن الأتراك عايزين أي حوار مع مصر جانبي أو سري".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "ريسنا في ألمانيا.. وعندي شعور أن في اتفاق ما سيتم التوقيع عليه غدا"، مؤكدا أن هناك رغبة قوية للوصول لحل بشأن الأومة الليبية.



هذا وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، متواجدون الآن في ألمانيا استعدادا للمشاركة في مؤتمر برلين غدًا، واصفا مصر والإمارات بـ الحلفاء.