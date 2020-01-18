أسرار اختيار "تريزيجيه" سفيرا لمعرض الكتاب

ضمن 5 علماء وفنانين وصلاحية اللقب عامين









دشنت وزارة الثقافة مبادرة «سفراء معرض الكتاب» ضمن فعاليات معرض الكتاب فى دورتة الـ51، مستهدفة ترشيح شخصيات عالمية للترويج للحدث الثقافى الأشهر فى مصر على مستوى العالم.





وقررت إدارة المعرض اختيار 5 شخصيات هم، المهندس هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، والدكتور زاهى حواس، عالم المصريات، والفنانة سميحة أيوب، والفنان التشكيلى أحمد مصطفى، بالإضافة للاعب محمود تريزيجيه.





كانت اللجنة الثقافية بالمعرض قد رشحت 10 شخصيات من كبار العلماء والمفكرين والمشاهير إلا أن أغلب المرشحين رفضوا لظروف خاصة بهم، حسبما قال شوكت المصرى، المدير التنفيذى لأنشطة المعرض.





وأوضح أن السفراء شخصيات تم اختيارها على أساس طابعها الدولى وتحقيقهم إنجازات كبيرة فى مجالاتهم المختلفة، لافتًا إلى أن كل شخصية تمتلك صلاحية اللقب ومهمة الترويج للمعرض لمدة عامين.





وعن موجة الغضب العارمة التى أبداها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب اختيار اللاعب تريزيجيه، أكد أن اللاعب سيعمل على جذب فئة الشباب للقراءة.





ووصف شوكت المصرى الاعتراض على تريزيجيه بأنه جهل بفكرة النوايا الحسنة، واستعلاء وادعاء من المثقفين المعترضين، موضحًا أن أنجلينا جولى حينما تم اختيارها سفيرة لعلاج الأورام لم تكن طبيبة متخصصة فى المجال، بل واجهة تروج للفكرة.





وأشار إلى أنه يجب توجيه الشكر للاعب الذى أكد أنه على استعداد لخدمة بلده بدون مقابل، فى حين طلب الكثيرون من اللاعبين ملايين الجنيهات مقابل إعلانات للمعرض يقومون بنشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، وقاموا بتحويلنا لمديرين أعمالهم للتفاوض.





وعن برنامج السفراء للترويج لمعرض الكتاب 2020، قال الدكتور زاهى حواس، إنه سيقوم بالحديث عن المعرض وفعالياته السنوية خلال محاضرة يلقيها فى المجر نهاية الشهر الجارى، تليها محاضرتان فى إسبانيا، و20 محاضرة فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشف أنه سيلقى محاضرة أساسية يوم 24 يناير فى معرض الكتاب، يتحدث خلالها عن المتحف المصرى الكبير، وتوت عنخ آمون، ولعنة الفراعنة، والاكتشافات الأثرية الحديثة، بالإضافة إلى آثار منطقة الهرم.





وأشار عالم المصريات إلى أنه سيقوم بالترويج للمعرض أيضاً من خلال توقيع 4 كتب له يوم 23 يناير، منها كتابان بالإنجليزية والعربية للأطفال عن توت عنخ آمون، وكتاب للكبار عن توت عنخ آمون، وكتاب عن أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع وما حدث لمنطقة الجيزة فى العصر المتأخر.





وناشد رجال الأعمال بالاستثمار فى الجانب الثقافى، لتتمكن مصر من مواكبة التطورات الثقافية الحديثة، وذلك من خلال دعم الكتب لتخفيض تكلفتها، وبالتالى تشجيع الشباب على اقتنائها وقراءتها، مرجعًا سبب عزوف الشباب عن حب الثقافة والإطلاع إلى ارتفاع أسعار الكتب.





كما دعا للاهتمام بتنمية مواهب الكتاب الصغار لينشأ بمصر جيل جديد، وأكد اهتمامه بمتابعة كل الكتاب الجدد وحرصه على الإطلاع على كتب صلاح منتصر ومحمد العزبى، إلا أنه لم يجد كاتبا يبهره كما كان يشعر فى الماضى أثناء قراءته قصص إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعى ومحمد فريد أبوحديد.





ويروج المهندس العالمى هانى عازر، للمعرض فى ألمانيا من خلال المؤتمرات العلمية التى يحضرها بالإضافة لحضوره لمصر قريبًا لإلقاء ندوة داخل المعرض عن الهندسة والنقل وعلاقتهما بالتكنولوجيا الحديثة.





وأوضح «عازر» أنه لايزال يعد برنامجه للترويج وفقًا لجدول أعماله، ولاتزال تفاصيله الكاملة غير واضحة حتى الآن.





وأشاد المهندس العالمى بفكرة معرض الكتاب فى حد ذاتها، مشيراً إلى أنه أشبه بمهرجان ثقافى عظيم يحافظ على النزعة الثقافية المتبقية لدى المصريين من مختلف الشرائح العمرية، مضيفًا أنه يحرص على اقتناء الكتب الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا سنويًا من المعرض، ومن أشهر الكتاب الذين يهتم بمؤلفاتهم هو الدكتور مصطفى محمود.





ويقوم الفنان التشكيلى أحمد مصطفى، بالترويج فى إنجلترا حيث يقيم بها وله شعبية كبيرة هناك.





وسيقوم بحملات دعائية للمعرض عبر لوحات فنية خاصة، وسيتحدث عن تفاصيل الحدث خلال فعاليات معارضه الفنية الدولية التى ازدادت شهرة خاصة بعد بيعه آخر لوحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى.





ويروج اللاعب محمود تريزيجيه للأنشطة الثقافية الرياضية خلال المعرض، بحضور إحدى الندوات والحديث عن الرياضة، كما سيستغل منصاته الإلكترونية مثل «تويتر» للحديث عن المعرض ودعوة الشباب للقراءة والاطلاع، بالإضافة إلى حديثه خلال مؤتمرات المباريات الرياضية بالخارج عن فكرة المعرض ودعوة العالم للاتجاه إلى مصر.



