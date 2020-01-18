Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوج طبيبة بحادث المنيا: لن أقبل العزاء إلا بعد محاسبة المسئولين

السبت 18/يناير/2020 - 10:44 م
Advertisements
حادث الكريمات
حادث الكريمات
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور ريمون يعقوب، زوج الدكتورة سماح نبيل أحد ضحايا حادثة المنيا، إنه لن يقبل العزاء في وفاة زوجته، إلا بعد أن يحصل على حقها، ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها.

وتابع "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه يختصم مدير إدارة الطب في المنيا، بسبب تعسفهم في إعداد دورات تدريبية في وقت قصير في القاهرة، وتهديد الأطباء بالنقل التعسفي، حال عدم الذهاب إلى التدريب.

وتابع أن باقي المحافظات لا يذهب الأطباء إلى التدريب بالقاهرة، ولكن يحدث العكس، معقبًا: طبيب التدريب ذهب إلى محافظة الفيوم لتدريب الأطباء وليس العكس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نورا كمال طبيبات المنيا رانيا محرم حادث طبيبات المنيا توك شو الدكتورة سماح نبيل الدكتور ريمون يعقوب اقالة وزيرة الصحة أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

منذ أقل من ساعتين

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ أقل من ساعة

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ 19 دقيقة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

نقابة الأطباء: اقتراح لرفع راتب مكافأة طبيب الامتياز لـ2000 جنيه (فيديو)

الأم المثالية في أسيوط: لقب الأم المثالية بالمحافظة كان مفاجأة لي وكنت أعتبر نفسي زي أي أم مصرية تعبت وربت أولادها

الأم المثالية بأسيوط: قصة كفاحي بدأت يوم وفاة زوجي ... والسيسي عزز كرامة المرأة المصرية "فيديو"

مطربة لبنانية شهيرة تعترف بذهابها للطبيب النفسي.. والسبب غريب!

"همّ يبكي وهمّ يضحك".. رحلة حج من "الصحة" لضحية مسيحية

إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: هالة زايد تلوي ذراع الأطباء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status