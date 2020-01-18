زوج طبيبة بحادث المنيا: لن أقبل العزاء إلا بعد محاسبة المسئولين

قال الدكتور ريمون يعقوب، زوج الدكتورة سماح نبيل أحد ضحايا حادثة المنيا، إنه لن يقبل العزاء في وفاة زوجته، إلا بعد أن يحصل على حقها، ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها.



وتابع "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه يختصم مدير إدارة الطب في المنيا، بسبب تعسفهم في إعداد دورات تدريبية في وقت قصير في القاهرة، وتهديد الأطباء بالنقل التعسفي، حال عدم الذهاب إلى التدريب.



وتابع أن باقي المحافظات لا يذهب الأطباء إلى التدريب بالقاهرة، ولكن يحدث العكس، معقبًا: طبيب التدريب ذهب إلى محافظة الفيوم لتدريب الأطباء وليس العكس".



