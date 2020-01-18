راقصة معتزلة تعيد سمير غانم للبطولة

يعود الفنان الكبير سمير غانم، لعالم الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل كوميدى جديد، يحمل اسم «أولاد إمبابة»، من تأليف أيمن بكرى والإخراج لحاتم صلاح الدين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، بينما يلعب سمير غانم أهم أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، والمسلسل المقرر عرضه فى رمضان 2020.