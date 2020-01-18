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عضو "رجال الأعمال": هذه المناطق في مقدمة الاستثمار العقاري بمصر

السبت 18/يناير/2020 - 10:41 م
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محمد البستاني
محمد البستاني
داليا الحسين
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أكد محمد البستاني، عضو جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد في مقدمة الاستثمار العقاري في مصر.

وأضاف "البستاني"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن حصول المواطن على وحدات سكنية من شركات جيدة السمعة يستطيع من خلالها الحصول على منتج جيد يستطيع بيعه بسهولة مرة أخرى، مرشحًا للمواطنين الحصول على وحدات سكنية في المعادي وخاصة مناطق السرايات.

وتابع: "منطقة المعادي فيها أجانب كتير وممكن الواحد يشتري وحدات ويأجرها بالدولار، وكذلك عمل شقق فندقية، أو شراء محل تجاري في منطقة شغالة ويقدر يشغله أو يأجره، يقدر ياخذ مكان إداري ويقدر يأجره، ويحط نفسه في مكان الشخص اللي هيأجر يعني لازم المكان يكون حلو، وفيه مواصلات ومكان مغري".

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الكلمات المفتاحية

محمد البستاني توك شو الاستثمار العقاري أخبار مصر

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