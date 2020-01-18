اتهام تامر حسني بالاستيلاء على 12 مليون جنيه

‏يُواجه الفنان تامر حسنى، اتهاما بالاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات السياحية قيمته ١٢ مليونا ونصف المليون مقابل حملة دعائية لكنه لم ينفذها.وأكد مصدر أمنى أن شقيق تامر متهم معه فى القضية التى حملت رقم ٣٩٩ جنح الهرم لصالح شركة سكاى للاستثمار السياحى، لعدم تنفيذ تامر الحملة الدعائية وفق الاتفاق أو رد الأموال التى حصل عليها وهى الـ١٢ مليون ونصف المليون جنيه.