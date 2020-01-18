أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 18 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق غرناطة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 18 - 1 - 2020 :-

- لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

أفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية القريبة من برشلونة بأن تشكيل برشلونة في مباراة الغد سيكون بالدفع بتير شتيجين في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سيرجيو روبيرتو وبيكيه ولينجليت وجوردي ألبا، وأضافت الصحيفة بأن بوسكيتس سيكون محور خط الوسط إلى جانبه آرثر وفيدال، أما في الهجوم فسيعتمد المدرب على جريزمان الذي سيعوض سواريز، مع ميسي وأنسو فاتي.‬





- كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

قال كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة عن بديل الأوروجوياني لويس سواريز : "هنالك خيارات مثالية لدينا في الهجوم، وأضاف: "أول شيء أريده هو الفوز, إذا فزنا ولم نلعب جيداً سأكون غاضباً فقط.. هذه قناعتي ; اذا لعبنا جيداً سوف نفوز، المُتطلبات هُنا عالية, عليك المُنافسة على كل بطولة تدخلها هذه هي DNA برشلونة".





- رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، فإن كيكي سيتين وجه رسالة لنجوم برشلونة وذلك على خلفية العشاء الذي أعد للفريق قبل يوم واحد على مباراة غرناطة بالدوري، وقال كيكي سيتيين للاعبيه بعد العشاء: "سنستمتع و يُمكننا بالفعل أن نفوز بكُل شيء هذا الموسم"، وذلك وفقا للصحيفة المقربة من برشلونة.





- برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة اقترب كثيرًا من إضافة الطابع الرسمي على صفقة التعاقد مع ماتيوس فرنانديز لاعب وسط بالميراس، ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة قرر نقل فرنانديز إلى سيلتا فيجو مباشرة على سبيل الإعارة، فور إتمام الصفقة بشكل رسمي.





- أزمة جديدة بين نيمار وبرشلونة

صرح صديق اللاعب المقرب لجريدة "لو باريزيان" الفرنسية: "الناس لا يعرفون نيمار يعتقدون أنه فتى حفلات، ولكنه مثل كل الشباب في عمره، كما أنه كان يخرج في برشلونة أكثر مما يحدث اليوم، وكان قد أشارت تقارير مؤخرًا إلى أن عودة نيمار إلى برشلونة فشلت، وأن اللاعب يبحث حاليًا تجديد عقده مع سان جيرمان.





- ميسي الحل الأول لأزمة سواريز في برشلونة

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيتين سيقرر التعاقد مع مهاجم جديد أو التغاضي عن الأمر وفقًا لأداء الفريق الكتالوني أمام غرناطة، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 20 من عمر الليجا، ونوهت الصحيفة الكاتلونية أنه إذا لعب سيتين بخطة 4-3-3، فإن الخيار الأرجح أمامه هو الدفع بأنطوان