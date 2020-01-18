أميرة فتحي ترفع شعار "الرجالة كدابين" فى فيلم جديد

تواصل الفنانة أميرة فتحى تصوير فيلمها الجديد «أولها حلو»، مع الفنان حمزة العيلى، والتونسية دارين حداد، وسهام جلال، من تأليف وإخراج حازم متولى، وتلعب أميرة دور فتاة مصرية عاشت لفترة طويلة خارج مصر، ثم فجأة تقرر العودة لظروف ما، ثم تفاجأ بحدوث خلل فى الشخصية المصرية، وأن الرجل المصرى أصبح محترف كذب، حينما تتلقى عدة صدمات متتالية من أشخاص قريبين منها، بينما يلعب حمزة دور شاب مصرى من أصول إيطالية، يحدث صدام بينه وبين أميرة، وتتوالى الأحداث، وهذا الفيلم يمثل عودة أميرة فتحى للسينما بعد فترة غياب طويلة، وكذلك المخرج حازم متولى منذ آخر أفلامه بعد الطوفان.