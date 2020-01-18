Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسيون يكشفون أسباب عودة الانتفاضة بلبنان وطرف غامض يثير التوترات

السبت 18/يناير/2020 - 10:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية سويد
Advertisements

شهد الشارع اللبناني انتفاضة عارمة، نتيجة مماطلة الأحزاب وتقاتلها على السلطة، ورفضهم الاستجابة لمطالبهم، وتزامنت مع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأسفرت عن مقتل عشرات المتظاهرين، في وقت يقف فيه الجيش عل الحياد، وفقاً لشهادات المتظاهرين.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه بـ"تويتر": إن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت يهدد السِّلم الأهلي، وينذر بأوخم العواقب".

كما شدد الحريري على أن بيروت "لن تكون ساحة للسياسات المتعمدة لضرب سلمية الحراك"، مؤكدًا على أن "القوى العسكرية والأمنية مدعوَّة إلى حماية العاصمة، ودورها كبح جماح العابثين والمندسين".

واستجابة للوضع الحالي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية، منع الشغب وتأمين الأملاك العامة والخاصة، مؤكدًا على ضرورة استعادة الهدوء بوسط بيروت، والمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين.

أسباب التظاهرات الجديدة
وأوضح المحلل السياسي محمد الرز، أن إندلاع التظاهرات الشعبية مجدداً في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، نتيجة لمحاولة أطراف في الطبقة الفاسدة التي تحكمت في لبنان إعادة تجديد نفسها، من خلال تنافسها على التواجد في الحكومة الجديدة والضغط في هذا الاتجاه عبر تعطيل ولادة هذه الحكومة، وبالتالي إطالة عمر الأزمة المالية والاقتصادية التي تطحن المواطن اللبناني وتسقطه تحت خط الفقر، دون أن تعبأ الطبقة التي تضم الأحزاب السياسية والتيارات المتحكمة بالبلد منذ ثلاثين عاما، بواقع حال الشعب الذي لم يعد لديه شيئا يخسره.

وأضاف محمد الرز: هناك قسم من هذه الطبقة يدفع بأنصاره إلى عمليات شغب للتغطية على محاولاته للعودة إلى الحكومة، إضافة إلى قسم آخر أسقطته الإنتفاضة فأتجه لإسقاط لبنان كله معه، وقسم ثالث فاسد لا يريد أن يجد نفسه تحت سقف المحاسبة على ما استولت عليه يداه من أموال عامة، فاتفق مع مجموعة من المصارف على حجب الودائع عن أصحابها والتلاعب بسعر صرف العملة اللبنانية لدفع الناس إلى الاستسلام بفعل الجوع والحاجة.

وبين أن كل هذه الأطراف الفاسدة عملت معا بتنسيق عالي المستوى، فاندفع الناس الذين ينتفضون منذ تسعين يوما إلى النزول إلى الشوارع والساحات دفاعا عن حقوقهم.

أطراف مجهولة
وأكد المحل السياسي الرز لـ"الفجر"، على أن استهداف المصارف بالتخريب من قبل الشعب الغاضب تجاوز الحدود لكن تصرفات قوى الأمن الداخلي باستخدام العنف المفرط غير جائز أيضا.

ولفت إلى تصريح وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، قبل عدة أيام، بإنها لم تعط اي أمر للقوى الأمنية باستخدام هذا الأسلوب المرتفع من القوة، ما يشير إلى جهات أخرى غيرها تتعامل مع الأحداث الواقعة على الأرض. 

شهادة من الساحة
على نفس الصعيد، قال عضو رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والموجودة في ساحة التحرير اللبنانية بشير عصمت، لـ"الفجر": إن "شرطة مجلس النواب وقوات مكافحة الشغب هي من تشتبك مع المتظاهرين، في حين يتخذ الجيش موقف الحياد".

وأوضح بشير عصمت، أن أحداث اليوم ترتبط بفشل السلطة المنقسمة على نفسها بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتجاهل إيجاد أي حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشددًا على أن هدف الانتفاضة اليوم كان مجلس النواب الصامت الأكبر، الذي يغطي بسكوته الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها لبنان.

انتفاضة جديد بلبنان
ونوه عصمت، إلى أن اليوم هو بداية مرحلة جديدة ومحاولة لاخراج الانتفاضة من سلميتها، فكانت المظاهرة سلمية مبدئيا، ولكن لا يبدو أن أطراف السلطة سترتضي بأن يكون الشارع طرفا جديدًا مشاركًا بل مقررا في الوجهة اللاحقة للمسار السياسي للبلاد.

وأكد على أن "نار الثورة لن تهدأ بلبنان"، مشيرًا إلى أن العنف الذي مارسته السلطة اليوم سيزيد من سطوة الانتفاضة على الشارع، ولابد من حلول اقتصادية وسياسية وخروج بيروت من كونه مساحة صراع إقليمي ودولي ايراني أمريكي.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 8 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status