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رانيا يوسف: "مش هتجوز تاني"

السبت 18/يناير/2020 - 10:32 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
العدد الورقي - آمال البنا
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موسم فنى قوى للفنانة رانيا يوسف بعدما عرض لها مؤخرا مسلسل «الآنسة فرح»، المأخوذ من فورمات عمل درامى أجنبى شهير، وأيضا تنتظر عرض مسلسل «مملكة إبليس» المنتظر عرضه عبر تطبيق شاهد الإلكترونى، أما على المستوى السينمائى فتستعد لطرح عملها السينمائى الجديد «صندوق الدنيا» الذى انتهت من تصويره قبل أيام، بعد توقفه لفترة طويلة لظروف إنتاجية، وتجسد من خلاله شخصية مختلفة تماما بالإضافة إلى فيلم «دماغ شيطان»، أمام باسم سمرة.

والذى تقول عنه رانيا إنها انتهت من تصويره قبل أسابيع وتنتظر عرضه بفارغ الصبر، لأنها تجسد من خلاله شخصية فتاة تدعى «فاطمة»، تنتمى للطبقة الفقيرة البسيطة، ولديها أحلام كأى امرأة بالزواج والأمومة، وهذه الشخصية قريبة كثيرا لقلبها، وتمنت أن يحقق هذا العمل إعجاب الجمهور.

أما عن دورها فى مسلسل «الآنسة فرح» الذى تجسد فيه شخصية أم للممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد، فتقول رانيا: «ليست المرة الأولى التى تجسد فيها شخصية أم فما المانع من هذا؟ّ!، فهى أم فى الحقيقة ولديها ابنتان الكبرى لديها 18 عاما، وهذا أمر طبيعى أن تظهر فى الدراما بشخصية أم، وفى العمل تظهر أنها أنجبت رانيا ضمن الأحداث فى سن مبكرة لزواجها فى عُمر صغير، وتقوم رانيا بتجسيد الشخصية بكافة مراحلها منذ طفولة ابنتها حتى تصبح شابة وقالت: «أنا بالنهاية فنانة وعلى تقديم كل الأدوار والشخصيات المناسبة لى».

لكن مسلسل «مملكة إبليس»، المنتظر عرضه خلال الأيام القادمة عبر تطبيق شاهد، فقالت رانيا عنه، إنه تحدٍ جديد فى مشوارها الفنى، لأنها للمرة الأولى تشارك فى بطولة عمل يعرض عبر المنصات الإلكترونية، وتجسد رانيا فيه شخصية امرأة محجبة تعيش فى حارة شعبية بسيطة تدعى «حنية»، والعمل كله يدور داخل الحارة التى يتقابل فيها أبطال الأحداث.

ونفت رانيا كل ما تردد عن تقديم جزء جديد من مسلسل «كأنه امبارح» الذى قدمت منه الجزء الأول هذا العام وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والغريب أن رانيا تظهر بالحجاب فى أكثر من عمل فنى خلال أعمالها القادمة سواء بالسينما أو الدراما التليفزيونية فهى فتاة محجبة بفيلم «صندوق الدنيا»، وهى أيضا بنت الحارة الشعبية «حنية» التى ترتدى الحجاب، أما بدورها فى فيلم «ليلة حب» فهى تظهر أيضا على بوستر الفيلم بالنقاب، وأكدت أن كل هذا جاء صدفة حسب طبيعة الأدوار والشخصيات التى تجسدها.

وبعيدا عن الفن أكدت رانيا أنها لا تفكر فى الزواج مرة أخرى.
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