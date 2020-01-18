Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الزمالك اليوم السبت: حيلة لحل أزمة جروس.. كارتيرون يراقب صفقة الشتاء المنتظرة.. حسم مصير نجم الفريق

السبت 18/يناير/2020 - 10:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم السبت 18 يناير العديد من الانباء والاخبار داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حيلة جديدة لحل أزمة جروس ومراقبة كارتيرون لصفقة الفريق قي الشتاء وحسم مصير نجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

لجأ مسئولو نادي الزمالك إلى محمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك للهروب من العقوبات في أزمة المدرب السويسري والذي تقدم بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

واستشهد مسئولو الزمالك بالوكيل ومنح المدرب مستحقاته في مواعيدها وعدم التأخير عنه بشكل نهائي، بالإضافة لعدم حضوره لحفل النادي قبل رحيله لمنحه باقي مستحقاته.

طنطا يضم ثنائي الزمالك بالميركاتو الشتوي

نجح مجلس ادارة نادي طنطا الرياضي برئاسه السيد المحاسب فايز عريبى فى التعاقد مع ثنائي لاعبي الزمالك الشباب وذلك على سبيل الاعارة لمدة سته اشهر فى اطار تدعيمات صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.

كان الجهاز الفني بقياده ايمن المزين المدير الفنى للفريق قد اوصي بضم الثنائي هانى رشدى راس حربة الزمالك ٩٩ ومعه الاعب حسين فيصل الذى يجيد اللعب فى مركزى الوسط يمين ويسار وايضا فى مركز صانع الالعاب.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

بعد رسالة الإدارة.. كارتيرون يراقب صفقة الزمالك المنتظرة في مباراة المصري

يستغل مسئولو نادي الزمالك مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري في حسم صفقة كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي.

ويرغب الزمالك في الظفر بخدمات العراقي والذي يمتلك مستويات عالية ويتوقع له الجميع مستقبل واعد مع النادي البورسعيدي.

ويسعى المدرب لاستغلال اللقاء وقوة المنافسة في الحكم على مستواه واتخاذ القرار النهائي بعدما أشادت الإدارة به بصورة كبيرة في الفترة الماضية وأثنوا على مستواه لكن كارتيرون يتمسك أن يكون التعاقد مع أي لاعب بناء على قراره بشكل مباشر.

كارتيرون يدعم مران الزمالك بمواهب جديدة

يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك سياسته بتصعيد بعض المواهب المميزة لتدريبات الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000، وحسين فيصل وأحمد عيد.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

حسم مسئولو نادي الزمالك موقف أحمد رفعت لاعب الفريق بشأن العودة للفريق خلال الموسم المقبل عقب انتهاء فترة الإعارة.

وأثنى مسئولو الزمالك على مستوى وإمكانيات رفعت بعد متابعة مبارياته مع زعيم الثغر وتحمسوا بشدة للاستفادة منه في الموسم المقبل، ورغم تواجد أكثر من بديل في مركز الجناح الأيسر لكن إدارة الكرة ترى أن اللاعب نضج بشكل كبير عما كان عليه في الزمالك وله شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر وهو ما يحتاجه الفريق بتواجد لاعب لا يخشى المنافس.

الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

اطمئن الجهاز الفني للزمالك على محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق قبل مباراة المصري المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وتأكد جاهزية الحارس للمشاركة في تلك المواجهة الصعبة بعد الفوز في لقاء الجونة.

الزمالك يضرب عصافير بتأجيل لقاء المصري

يحاول الجهاز الفني للزمالك تجهيز بعض المصابين قبل مباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك والمصري ليكون في صالح الجهاز الفني بالوصول ببعض المصابين لأفضل فورمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ أقل من ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ 19 دقيقة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 8 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status