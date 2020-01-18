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خبير: الاستثمار العقاري قاطرة الاقتصاد

السبت 18/يناير/2020 - 10:30 م
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المهندس أمجد حسنين
المهندس أمجد حسنين
داليا الحسين
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أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الحالي، ويجب العمل على نموه، موضحًا أن الاستثمار العقاري هو القاطرة اللي تشد معها الاقتصاد المصري، كما أن السوق العقاري أمن والطلب والعرض مطلوب.

وأضاف "حسنين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه بعد عام 2016 اتجه المطورين العقاريين لتقليل مساحات الوحدات مع إعطاء نفس المزايا للمستهلك بعد أن كان هناك قيود على المساحات، وهناك تفهم كامل لهذا الملف والخروج بحلول مرضية لكل الأطراف.

وتابع: "الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تلقى دعم والحصول على أراضي جديدة عشان تبدأ مشروعات جديدة، هنوفر قاعدة بيانات محترمة للشركات والمطورين".
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توك شو المهندس أمجد حسنين استثمار عقاري اخبار مصر

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