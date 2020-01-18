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بعد ظهور أحمد العوضي معها.. الجمهور لياسمين عبد العزيز: نقول مبروك

السبت 18/يناير/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات القليلة الماضية، حالة كبيرة من الجدل بعد ظهورها المستمر مع الفنان احمد العوضي إبان الاحتفال بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت ياسمين من خلالها بجانب العوضي، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات من قبل الجمهور.

وتكهن بعضهم أن هناك علاقة حب أو إرتباط يجمع بينهما ولاسيما بعد انفصالها عن زوجها خلال الفترة السابقة، بينما جاء رأي الفئة الأخرى أن ظهوره معها لمجرد الصداقة أو هناك عملًا يجمع بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلى إثر ذلك، تصدرت ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي قوائم التريند في محركات جوجل، ومازالت التكهنات والتساؤلات مستمرة حتى الآن.
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