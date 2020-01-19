نشرة حوادث "الفجر".. التحقيقات تكشف كواليس مقتل "شاب العياط"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.