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نشرة حوادث "الفجر".. التحقيقات تكشف كواليس مقتل "شاب العياط"

الأحد 19/يناير/2020 - 06:43 ص
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
نورهان ممدوح
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

التحقيقات تكشف كواليس مقتل "شاب العياط" على يد مجهولين
واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب ويدعى "صالح مسعد" 28 عامًا، على يد مجهولين لسرقه سيارته بالإكراه، بمركز العياط، إثر إطلاق أعيره نارية صوبه، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

الحبس 4 أيام لعاطل بالمرج لحيازته 35 ألف قرص مخدر
أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 35 ألف قرص مخدر.

تجديد حبس صحفية في قضية المحور الإعلامي للإخوان 45 يوما
قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل الصحفية إبراهيم خير على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.

ننشر تحريات المباحث في حادث مصرع شقيقين بـ"قطار البدرشين"
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن صاحب المحل الذي لقى مصرعه في حادث تصادم قطار بمركز البدرشين، كان يحاول إنقاذ شقيقته من حادث تصادم القطار لكنه لم يستطع إنقاذها، وصدمهما القطار.

القضاء الإداري: الحكم في دعوى المذابح التركية ضد الأرمن ١٤ مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة حول المذابح التركية ضد الأرمن إلى جلسة 14 مارس المقبل للحكم.

ضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية 3 ملايين جنيه في الشرقية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى اختطف طفل لمساومة أهليته وطلب فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية، فى أقل من 12 ساعة.
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فدية 3 ملايين جنيه صالح مسعد الصحفية إبراهيم خير السرقة بالاكراه

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