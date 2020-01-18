أحمد السعدني يهنئ مي عزالدين بمناسبة عيد ميلادها:"عيد ميلاد سعيد أختي الافضل على الإطلاق"

نشر الفنان أحمد السعدني، صورة جديدة له برفقة الفنانة مي عز الدين يهنئها بعيد ميلادها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .





حيث ظهرت أحمد السعدني في الصورة، برفقة الفنانة مي عز الدين وعلق :" عيد ميلاد سعيد أختي الافضل علي الأطلاق"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .







ويذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال 60، وتم عرضه على شاشة "دي ام سي"، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة نجلاء بدر، وندا موسي، وعلي رزق، ورجاء الجداوي، المسلسل من تأليف شريف بدر الدين، ومن إخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة "سينرجي".



انتشرت عبر السوشيال ميديا شائعات عن زواج الفنان أحمد السعدني، والفنانة ندى موسى، والتي شاركته في بطولة مسلسل "شبر ميه".



وتم تداول الشائعات بكثرة بعد تداول صور لهما في حفل زفاف، إلا أنه تم الكشف عن حقيقة هذه الصورة وهي من الحلقة الأخيرة في مسلسل "شبر ميه" الذي انتهى بزواجهما.



ومما جعل البعض يتوقع بأن أحمد السعدني، "تزوج من الفنانة ندي موسى، بعد وفاه طليقته.

وعلقت" فاروق" علي الصورة:" الأمل في الله يجعل أحلامنا أجمل لا تحزن أن الله معانا" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" مني الجميلة منورة الدنيا، ألف حمد لله على السلامه" .