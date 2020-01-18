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رد غريب من جروس لأحد الصحفيين عقب مباراة الأهلي ضد الوحدة

السبت 18/يناير/2020 - 10:10 م
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جروس
جروس
أمل الحلفاوي
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استطاع أهلي جدة من تحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم السبت.

وعند سؤال السويسري كريستيان جروس مدرب أهلي جدة، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء من أحد الصحفيين عن الخلل الذي حدث وفقدان السيطرة على وسط الملعب بعد خروج ساريتش، فرد جروس قائلًا " أنت مدرب ممتاز".

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.

وبهذا فقد الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليضرب موعدًا مع النصر، يوم الأول من شهر مارس المقبل.
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