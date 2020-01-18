Advertisements
Advertisements
Advertisements

تلا راحه 24 ساعة عقب الفوز على ديرب نجم

السبت 18/يناير/2020 - 10:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قرر عماد سرور، المدير الفني، لفريق مركز شباب تلا، منح لاعبيه راحه، عقب الفوز على فريق مركز شباب ديرب نجم، بالجولة الخامسة عشر، لمنافسات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن يعود الفريق التلاوي للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة فريق عرب الرمل، يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل فريق شباب تلا، المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع نادي بلبيس.
Advertisements

أخبار تهمك

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ أقل من ساعة

لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

منذ أقل من ساعتين

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ ثلث ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status