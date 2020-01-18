تلا راحه 24 ساعة عقب الفوز على ديرب نجم

قرر عماد سرور، المدير الفني، لفريق مركز شباب تلا، منح لاعبيه راحه، عقب الفوز على فريق مركز شباب ديرب نجم، بالجولة الخامسة عشر، لمنافسات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث.



ومن المقرر أن يعود الفريق التلاوي للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة فريق عرب الرمل، يوم الأربعاء المقبل.



ويحتل فريق شباب تلا، المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع نادي بلبيس.