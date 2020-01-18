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شبان قنا يستضيف بني سويف المتصدر في مباراة رد الاعتبار

السبت 18/يناير/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يستضيف فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، في الثانية من ظهر غدا الأحد، نظيره فريق نادي بني سويف، ضمن مواجهات الجولة الأولى، للدور الثاني بالمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

ويدخل فريق نادي الشبان بقنا لقاء الغد، رافعا شعار "لابديل عم الفوز" لرد الاعتبار اولا والزحف نحو صدارة المجموعة، لاسيما وان لقاء الفريقين بالدور الأول، فوز فريق بني سويف برباعية نظيفة.

وياتي على الجانب الاخر فريق نادي بني سويف، حاملا نفس الشعار وهو الفوز ولا بديل غيره، للاستمرار في الزحف نحو الصدارة، أملا في تعثر البنك الأهلي غدا امام الإعلاميين، لاسيما وان بني سويف يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحده عن البنك الأهلي متصدر المجموعة.

ويدخل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، متسلحا بعامل الأرض والجمهور، العاشق لفريقه ويسانده منذ انطلاق المنافسات، حيث يدخل فريق شبان قنا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، ويامل في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو الصدارة

ترتيب المجموعة

1- ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط
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