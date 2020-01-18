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بعد غياب طويل.. "الفتوة" يُعيد ليلى أحمد زاهر إلى التمثيل

السبت 18/يناير/2020 - 10:13 م
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ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
لمياء علي
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تستعد ليلى أحمد زاهر، إلى العودة إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب طويل، وذلك من خلال مسلسل الفتوة وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، ومن إخراج حسين المنباوي والذي سيتم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وشرعت ليلى في تصوير مشاهدها بالعمل وسيكون دورها مؤثرًا في سياق الأحداث، وسيكون مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، كانت ليلى قد غابت فترة طويلة عن التمثيل وكانت آخر أعمالها فيلم عنتر وبيسة وهو من بطولة محمد لطفي وأمينة وصافيناز، عام 2014.

جدير بالذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة كلًا  من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.
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