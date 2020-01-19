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موجز البرلمان.. طلب إحاطة حول معاناة الأطفال بمدارس المكفوفين ومطالب بالتحقيق في حادث الأطباء

الأحد 19/يناير/2020 - 06:38 ص
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موجز البرلمان
موجز البرلمان
عبداللطيف هيبة
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نشرت بوابة "لفجر الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. ونعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان".

إقالة وزيرة الصحة.. نائب المنيا يطالب بالتحقيق في حادث الأطباء

"بالوعات وأسلاك".. طلب إحاطة حول معاناة الأطفال بمدارس المكفوفين

طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول منظومة النظافة الجديدة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول رسوم دخول المحميات الطبيعية
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