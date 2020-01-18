ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم 18 / 1 / 2020

انتهى اليوم الأول، من منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهد ثلاثة مباريات، والتي افتتح بمواجهة إنبي وإف سي مصر على ستاد بترو سبورت، والتي فاز بها الفريق البترولي بنتيجة هدفين لهدف.





والمباراة الثانية كانت بين الإنتاج الحربي وحرس الحدود على ستاد السلام، والتي فاز بها فريق الإنتلج بنتيجة هدف نظيف.





واختتمت مباريات اليوم يمواجهة الإسماعيلي وسموحة، على ستاد المكس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.





ويستعرض معكم الفجر الرياضي قائمة هدافي الدوري المصري حتى الجولة الرابعة عشر والتي جاءت كالتالي:





عبد الله السعيد بيراميدز 9 أهداف

محمد شريف إنبي 8 أهداف

حسام حسن سموحة 6 أهداف

وليد سليمان الأهلي 5 أهداف

محمد سالم المقاولون العرب 5 أهداف

سيف الدين الجزيري المقاولون العرب 5 أهداف

حسين الشحات الأهلي 4 أهداف

رمصان صبحي الأهلي 4 أهداف

مصطفى محمد الزمالك 4 أهداف

عمرو الحلواني حرس الحدود 4 أهداف

أحمد شرويدة حرس الحدود 4 أهداف

أحمد السيد زيزو الزمالك 4 أهداف

محمد سمير المقاولون العرب 4 أهداف

محمود رزق الاتحاد السكندري 4 أهداف

تالانداي نداي طلائع الجيش 4 أهداف

رامي صبري إنبي 4 أهداف

أوميدا أوكيري أسوان 4 أهداف

رجب عمران وادي دجلة 4 أهداف

أحمد سمير طلائع الجيش 3 أهداف

موسيس أدو مصر للمقاصة 3 أهداف.