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مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة الصعيد (انفوجراف)

السبت 18/يناير/2020 - 09:19 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأحد، 6 مباريات، قوية، ومرتقبة، في إنطلاق منافسات الدور الثاني، لمجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني


ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة في السطور التالية :


1- البنك الأهلي مع الإعلاميين

يستضيف فريق البنك الأهلي، المتصدر بقيادة عيد مرازيق، برصيد 24 نقطة، نظيره، فريق الإعلاميين، صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد صالح، برصيد 14 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء الدور الأول، الذي أقيم بملعب الإعلاميين.


2- شبان قنا مع بنى سويف

وفي صدام مرتقب، يلتقي فريق شبان قنا، صاحب المركز الرابع، برصيد برصيد 19 نقطة، بقيادة كمال الزين، مع فريق بنى سويف الوصيف بقيادة حسن موسى صاحب الـ 23 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، فوز بنى سويف على بأربعة أهداف نظيفة.


3- الألومنيوم مع الفيوم

يخوض فريق الألومنيوم، صاحب المركز الثالث، بقيادة ياسر الكناني، برصيد 22 نقطة ، مواجهة نارية، مع فريق الفيوم الذي يحتل المركز التاسع، بقيادة محمد يوسف، برصيد 13 نقطة، وشهد الدور الأول، فوز الفيوم بهدفين مقابل هدف.


4- تليفونات بني سويف مع ديروط

يلعب فريق تليفونات بني سويف، صاحب المركز الخامس، بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 16 نقطة، مع فريق ديروط، الذي يحتل المركز قبل الأخير، بقيادة ياسر عبد العليم، برصيد 5 نقاط، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.


5- سوهاج مع المنيا

يواجه فريق سوهاج، بقيادة أحمد كشرى، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة، نظيره، فريق المنيا، الذي يتواجد في الترتيب السادس، بقيادة طارق السيد، برصيد 15 نقطة، وحسم، التعادل السلبي، نتيجة لقاء الدور الأول.


6- طهطا مع بترول أسيوط

يلتقي فريق طهطا الأخير بقيادة أسامة البلم برصيد 4 نقاط، مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز السابع بقيادة محمد عبد السميع برصيد 4 نقاط، وتلقى طهطا الهزيمة بهدفين دون رد في الدور الأول، بملعب البترول.

مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة الصعيد (انفوجراف)
مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة الصعيد (انفوجراف)
مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة الصعيد (انفوجراف)
مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة الصعيد (انفوجراف)
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