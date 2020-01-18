مع غادة عبدالرازق وطارق لطفي.. إسلام أسامة يتعاقد على "حفلة ٩"

تعاقد الفنان إسلام أسامة مع المنتج عبدالمنعم ربيع علي فيلم "حفلة ٩" وهو من بطولة النجمة غادة عبدالرازق والفنان طارق لطفي، حيث يبدأ التصوير في ٢٣ يناير المقبل، ويخوض من خلال الفيلم تجربة جديدة وفريدة.

فيلم "حفلة ٩" يعيد النجمان طارق لطفي وغادة عبدالرازق الي عالم السينما مجددا بعد تجربتهما الأخيرة في فيلم" أزمة شرف " الذي عرض اي عام ٢٠٠٩.

والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، ومنتج فني عوض إبراهيم، وإخراج عبدالمنعم ربيع، ويدور حول عالم الجريمة والأكشن والغموض والساسبينس.