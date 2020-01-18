لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

‫كشفت تقارير صحفية إسبانية عن لمحات من تشكيل فريق برشلونة في مباراة الغد أمام غرناطة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".‬



‫وستكون مباراة الغد للفريق الكتالوني أمام غرناطة المهمة الرسمية الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتين والذي تولى القيادة الفنية لبرشلونة خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي.‬



‫وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية القريبة من برشلونة بأن تشكيل برشلونة في مباراة الغد سيكون بالدفع بتير شتيجين في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سيرجيو روبيرتو وبيكيه ولينجليت وجوردي ألبا.‬



‫الصحيفة أضافت بأن بوسكيتس سيكون محور خط الوسط إلى جانبه آرثر وفيدال، أما في الهجوم فسيعتمد المدرب على جريزمان الذي سيعوض سواريز، مع ميسي وأنسو فاتي.‬