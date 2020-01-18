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أماني الخياط: 12 مليار دولار اختفوا من البنك المركزي بعهد الإخوان

السبت 18/يناير/2020 - 09:04 م
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أماني الخياط
أماني الخياط
كساب أحمد
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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن هناك 12 مليار دولار اختفوا من البنك المركزي خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، مشيرة الى أن قيادات التنظيم الإرهابي قاموا بتشكيل لجنة من قبل القيادي الإخوان خيرت الشاطر، والقيادي وحسن مالك، لدمج أموال جماعة الإخوان في الدولة، وهذا يكشف مخطط جماعة الإخوان للسيطرة على الدولة المصرية.

وكشفت، الخياط"، خلال تقديمها برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، عن أسماء اللجنة التي شكلت من قبل الإخوان لدمج أموال الجماعة في الدولة، قائلة: "أعضاء هذه اللجنة هم: يوسف عمر محمد يوسف، عبداللطيف المجاهد، محمد صابر شلبي، محمد هشام حامد، مصطفى محمد عبدالرؤف خلف الله".

ولفت إلى أن هذه الأسماء بعد ثورة 30 يونيو هربوا إلى الخارج، وأغلبهم هربوا إلى أنقرة، مضيفة أن كل هذه الأسماء تعمل الآن ضد الدولة المصرية من الخارج.
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توك شو البنك المركزي الإخوان أماني الخياط أخبار مصر

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