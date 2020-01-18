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أمريكا تؤكد للعراق على أهمية دور التخالف الدولي في البلاد

السبت 18/يناير/2020 - 08:49 م
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علم العراق وأمريكا
علم العراق وأمريكا
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، أنها جددت التأكيد للعراق على أهمية دور التحالف الدولي الذي تقوده لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على خلفية مطالبة الجانب العراقي بإنسحاب القوات الأجنبية من البلاد، بسبب الغارات الأمريكية في العراق خلال الأسابيع الماضية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحدثت أنا والرئيس العراقي برهم صالح، مجدداً اليوم حول الدور الهام والدائم لدور التحالف الدولي في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي".

هذا وقتلت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وردت إيران، بعد حادث الاغتيال بـ 5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا تابعين لقوات التحالف الدولي، شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية، غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، وعلى خلفية الصراع، قررت بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن واشنطن ترفض ذلك، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد.

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الكلمات المفتاحية

العراق التخالف الدولي أمريكا

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