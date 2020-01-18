Advertisements
Advertisements
Advertisements

السنيورة: على حزب الله الاعتراف بأخطائه واحترام إرادة اللبنانيين

السبت 18/يناير/2020 - 09:10 م
Advertisements
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
داليا الحسين
Advertisements
أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه لا بد من إصلاح السياسة الخارجية للبنان؛ لأنها جزء من الوطن العربي، مضيفا: "لا بد أن يعترف حزب الله بأخطائه وأن يحترم إرادة الشعب اللبناني". 

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن سياسة لبنان النأي بالنفس عن الصراعات العربية والدولية، وهو لم يتم احترامه من قبل حزب الله.

وأشار رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أن "حزب الله" جزء من لبنان وعليه أن يحترم الدستور ومصالح الدولة اللبنانية والشرعيات العربية، موضحا: "الفترة الماضية كان هناك تغليب مصالح دول أخرى على لبنان والدول العربية".

وأشار إلى أن لبنان جزء من العالم العربي، وعليه الحرص على العلاقات مع الأشقاء والانتماء العربي، متابعًا: "الجيش اللبناني لا بد من الاستعانة به لمساعدة قوات الأمن التي لم تعد قادرة على السيطرة على الأوضاع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان فؤاد السنيورة حزب الله توك شو أخبار لبنان

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

عاجل.. تأجيل جديد للأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أشرف ريفي: سياسة إيران سببت الفوضى والعنف في المنطقة

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: نحتاج لمسافة صحيحة بين الدولة وحزب الله

تمام سلام: خطوات الدعم السعودي الجديدة للبنان ستكون قريبة

ما وراء الزيارة؟.. ردود أفعال واسعة حول لقاء "الملك سلمان" لمسؤولين لبنانيين سابقين

فؤاد السنيورة: المظاهرات اللبنانية كانت مفاجاة (فيديو)

"السنيورة": الحريري أول المستجيبين لمطالب الانتفاضة الشبابية في لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status