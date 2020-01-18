السنيورة: على حزب الله الاعتراف بأخطائه واحترام إرادة اللبنانيين



وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن سياسة لبنان النأي بالنفس عن الصراعات العربية والدولية، وهو لم يتم احترامه من قبل حزب الله.



وأشار رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أن "حزب الله" جزء من لبنان وعليه أن يحترم الدستور ومصالح الدولة اللبنانية والشرعيات العربية، موضحا: "الفترة الماضية كان هناك تغليب مصالح دول أخرى على لبنان والدول العربية".



وأشار إلى أن لبنان جزء من العالم العربي، وعليه الحرص على العلاقات مع الأشقاء والانتماء العربي، متابعًا: "الجيش اللبناني لا بد من الاستعانة به لمساعدة قوات الأمن التي لم تعد قادرة على السيطرة على الأوضاع".



أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه لا بد من إصلاح السياسة الخارجية للبنان؛ لأنها جزء من الوطن العربي، مضيفا: "لا بد أن يعترف حزب الله بأخطائه وأن يحترم إرادة الشعب اللبناني".