المرصد السوري: أردوغان نقل 3600 مرتزق لليبيا حتى الآن

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ في نقل المرتزقة عبر الأراضي التركية، منذ شهر أكتوبر الماضي، وكانت أغلبيتهم في البداية من الجنسيات الإفريقية، ومؤخرًا بدأ نقل مرتزقة سوريين منتمين لفيلق الشام الذي يعتبر الجناح العسكري، لجماعة الإخوان في سوريا إلى ليبيا.



وأشار عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن الرئيس التركي وعد المرتزقة برواتب شهرية كبيرة للمرتزقة تتراوح ما بين 2500 لـ3000 دولار، وفي حال عودتهم لتركيا سيحصلون على الجنسية التركية بمرسوم منه.



وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المرصد وثق أكثر من 3600 مرتزق، تم نقل من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا حتى الآن، لافتَا إلى أن المجتمع الدولي يغض النظر عما يقوم به "أردوغان"، خوفًا من تلويحه بورقة المهاجرين.

