الأنبا باخوم يترأس اجتماع المجلس الرعوي بكوبري القبة (صور)

انعقد فى تمام السادسة مساء بالدار البطريركية بكوبري القبة، الاجتماع الدوري للمجلس الرعوي الايبارشى برئاسة نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون البطريركية.





وذلك لبحث عدة ملفات تهم الايبارشية البطريركية وعلى رأسها آلية توسيع عضوية المجلس ليضم كافة الهيئات والجمعيات والأنشطة الفاعلة في الايبارشية البطريركية.





وتم الاتفاق على اجتماع رعوي يضم كل من الرعاة ومندوبين من كل مجالس الرعايا يوم السبت الموافق ٢٢ فبراير بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.





كما وتم الاتفاق على المشاركة بأسبوع وحدة الصلاة والتي تبدأ فاعليته في ٢٧ من الشهر الجاري.



