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حماية المستهلك: "الجمعة يوم عمل عادي عشان خاطر أهالينا"

السبت 18/يناير/2020 - 08:51 م
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اللواء راضي عبدالمعطي
اللواء راضي عبدالمعطي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يلقى دعمًا كاملًا من أجهزة الدولة، منوها بأنه جاري تجهيز 16 فرعًا للجهاز على مستوى المحافظات.

وأشار "عبدالمعطي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه جاري إمداد أفرع جهاز حماية المستهلك بسيارات ضبطية قضائية، لافتًا إلى أنه بحلول 30 يونيو سيكون في كل محافظات الجمهورية.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه اعتبارا من الأمس تقرر أن يكون يوم الجمعة يوم عمل كامل، ويتلقون فيه الشكاوي، معقبا: "عشان خاطر أهالينا".
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