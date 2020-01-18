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المغرب تعرب عن استغرابها لعدم دعوتها لمؤتمر برلين حول ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 08:34 م
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علم المغرب
علم المغرب
الفجر
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أعربت المملكة المغربية، مساء اليوم السبت، عن استغرابها العميق لخروجها من مؤتمر برلين الذي سينعقد غداً الأحد، حول الأزمة في ليبيا.

وأعلنت الرباط، في بيان صادر عن الخارجية المغربية اليوم، أنها كانت دائمًا في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى "تسوية الأزمة الليبية"، وذكر المغرب باضطلاعه بـ "دور حاسم"، في إبرام اتفاقيات الصخيرات، حول الأزمة الليبية.

ونبهت وزارة الخارجية المغربية الرأي العام الدولي، بأن اتفاق الصخيرات في المغرب، هو "الإطار السياسي الوحيد"، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي، وبـ"قبول جميع الفرقاء الليبيين"، من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.

وأعلنت المغرب أنه "لا يفهم المعايير، ولا الدوافع، التي أملت اختيار البلدان"، المشاركة في اجتماع برلين حول ليبيا، واستنكرت أن ألمانيا "البعيدة عن تشعبات" الأزمة الليبية، "لا يمكنها تحويل لقاء برلين"، إلى "أداة للدفع بمصالحه الوطنية".

ومن جهة ثانية، التزمت المغرب بـ "مواصلة انخراطه"، إلى "جانب الأشقاء الليبيين"، و"البلدان المعنية والمهتمة بصدق"، من أجل "المساهمة في إيجاد حل" للأزمة الليبية.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين ليبيا برلين المغرب

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