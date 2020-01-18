غدا.. البابا ثيوذوروس يترأس القداس الإلهي بالإسكندرية

يترأس البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، غدا الأحد، القداس الإلهي، من كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.





وخلال صلاة القداس، يكرم قداسته، راعي الكنيسة المتقدم في الكهنة الأب بتروس مظهر، بمناسبة مرور عشرون عام على رسامته وخدمته الكهنوتية.





كانت كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية للروم الأرثوذكس، قد احتفلت، أمس الجمعة، بعيد شفيعها القديس الأنبا أنطونيوس.