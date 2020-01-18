فؤاد السنيورة: لم يتحقق شئ بلبنان منذ 6 أشهر سوى استقالة الحريري

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن هناك حراك وطني في لبنان قام به الشباب منذ 6 أشهر، ولم يتحقق شىء سوى استقالة سعد الحريري، مشيرًا إلى أن الـ6 سنوات الماضية في لبنان تم إدارة الدولة بأداء سيئ.



وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشعب اللبناني هو الذي يدفع ثمن الصراعات، لافتًا إلى أن بعض العناصر حاولت الدخول إلى الحراك السلمي في لبنان وتحويله إلى مواجهة عصابات.



وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: "بلادنا تمر بظروف صعبة بسبب الظروف الاقتصادية، ولا بد من تشكيل الحكومة سريعا من أجل القيام بالإصلاحات الاقتصادية، ولا بد من إجراء معالجات سياسية من أجل هدوء الأوضاع".

