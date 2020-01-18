سلمى رشيد لـ الفجر الفني: سعيدة بالتعاون مع ساندي في طبع الشتا وهذه تفاصيل العمل

تستعد الفنانة ساندي، لطرح ألبومها الجديد والذي يحمل عنوان "اتنين في واحدة"، خلال الأيام المقبلة، وتتعاون من خلاله مع نخبة من الشعراء ومنهم الشاعرة سلمى رشيد.



وقالت سلمى رشيد في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" إنها سعيدة بالتعاون مع ساندي في ألبومها المنتظر، وذلك من خلال أغنية تحمل عنوان "طبع الشتا".



وأضافت أن الأغنية تنتمي للون الدراما الاجتماعية، وأن المنتج ميدو منيب قد أعجب بكلماتها ومن هنا جاء التعاون، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعدسة كريم عبد الوهاب.



وتابعت أن الأغنية سيتم طرحها الخميس المقبل، وسيتم طرح أغاني الألبوم بشكل متقطع واحدة تلو الأخرى، وطبع الشتا ستكون أول أغنية يتم طرحها من الألبوم، وستعرض على جميع القنوات الفضائية.



جدير بالذكر أن أغنية طبع الشتا من كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع كريم عبد الوهاب وإنتاج شركة pause production للمنتج ميدو منيب.