ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

يخوض فريق ليفربول مواجهة نارية مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد غدًا الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، عن غياب كل من لوفرين ونابي كيتا وميلنر أمام مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الـ23 للبريمير ليج.

حيث لن يتمكن ديان لوفرين من المشاركة حيث يعود إلى التدريبات الكاملة يوم الاثنين، كما سيتم استبعاد كل من نابي كيتا وجيمس ميلنر من مواجهة يونايتد، مع عدم وجود إطار زمني حتى الآن على عودة لاعبي خط الوسط.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وبفارق 13 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف.