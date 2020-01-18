Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

السبت 18/يناير/2020 - 08:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يخوض فريق ليفربول مواجهة نارية مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد غدًا الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، عن غياب كل من لوفرين ونابي كيتا وميلنر أمام مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الـ23 للبريمير ليج.

 

حيث لن يتمكن ديان لوفرين من المشاركة حيث يعود إلى التدريبات الكاملة يوم الاثنين، كما سيتم استبعاد كل من نابي كيتا وجيمس ميلنر من مواجهة يونايتد، مع عدم وجود إطار زمني حتى الآن على عودة لاعبي خط الوسط.


ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وبفارق 13 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف.

Advertisements

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 19 دقيقة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 7 ساعات

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعة الا ربع

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعة و نصف

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل جديد للأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status