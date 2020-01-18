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بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)

السبت 18/يناير/2020 - 08:38 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حازم رفعت
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احتفلت كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس الجمعة، بعيد شفيعها القديس الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم.

وترأس القداس الالهى المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيلالبطريركي في الإسكندرية، وبدأ طقس صلاة القداس الإلهي، برفع بخور باكر، بمشاركة الارشمندريت سابا أميرهم، راعي كنيسة سيدة النياح بالإسكندرية، والمتقدم في الكهنة الأب بتروس أديب مظهر، راعي الكنيسة والشماس اثاناسيوس.

وفي نهاية القداس الإلهي احتفلت الكنيسة بصلاة الخمس خبزات.

بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
بطريركية الروم الأرثوذكس تحيي تذكار عيد القديس أنطونيوس (صور)
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