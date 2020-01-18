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أحمد موسى عن نقل تركيا عناصر إرهابية لليبيا: أردوغان يبتز العالم

السبت 18/يناير/2020 - 08:32 م
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أردوغان
أردوغان
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوضح نقل تركيا عناصر إرهابية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبتز أوروبا والعالم.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم نقل الإرهابيين عن طريق خطوط الطيران التركية المدنية لمواجهة الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وأشار إلى أن وسائل إعلام إنجليزية تحدثت عن نقل 3 آلاف إرهابي إلى ليبيا، مشددًا على ضرورة تحرك الدول ضد "أردوغان" في مؤتمر برلين.
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ليبيا توك شو تدخل تركيا بليبيا أردوغان أحمد موسى

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