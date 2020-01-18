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محافظ الإسكندرية يجتمع مع النواب ويصرح: لن أترك مبنى مخالف

السبت 18/يناير/2020 - 08:31 م
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محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم السبت اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري على رأسها وضع منظومة الصرف الصحي، والنظافة والباعة الجائلين، والعقارات المخالفة بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب، مؤكدا بأنه على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم لأي مقترح يصب في صالح المواطن السكندري.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وناقش محافظ الإسكندرية وضع منظومة النظافة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح كراسة شروط جديدة عقب انتهاء تعاقد شركة النظافة تشتمل على كافة الشروط التي تضمن التزام الشركة بأعمال النظافة بالشوارع.

وفيما يتعلق بملف العقارات المخالفة أوضح محافظ الإسكندرية أن تلك العقارات تشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية للمحافظة قائلا: " مش هسيب مبني مخالف خلي المقاولين يصرفوا ملايين ويدفعوا رشاوى بالملايين ويسكنوا فى الدور الأخير فلان وعلان والله لأقوم بتنفيذ قرار الإزالة مهما كانت طبيعة وظيفة من يسكن فيه".

وبخصوص ملف الصرف الصحي أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة العمل علي إنهاء معاناة المواطنين بإيجاد حلول جزرية لمنع تراكمات مياة الأمطار فى بعض المناطق والشوارع الداخلية.

وأكد فى هذا الإطار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي أن الإسكندرية تعرضت منذ بداية موسم الشتاء الي ٥ نوات فاقت خلالها كمية مياه الأمطار الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

وقام رئيس شركة الصرف بحصر أسباب تجمع المياه في بعض الأماكن تلخصت في عدم تواجد شبكات صرف مياه امطار، وشبكات صرف صحي ببعض الأماكن، وتواجد اختلاف في مناسيب الأسفلت ببعض الشوارع.

وأضاف أيضا عدم قدرة شنايش واقطار الشبكات على استيعاب كميات المياه نتيجة لهطول أمطار غزيرة، وقيام بعض أصحاب المنشأت بصرف مياه الأمطار خاصتهم مباشرة بنهر الطريق، بالإضافة إلى وجود تعديات على بعض أراضي شركة الصرف الصحي.
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الكلمات المفتاحية

مصر مخالفات محافظ الاسكندرية الاسكندرية اخبار

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