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هيدي كرم مع ابنها.. والجمهور:"مش قادرين نصدق "

السبت 18/يناير/2020 - 09:04 م
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هيدي كرم
هيدي كرم
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة لها برفقة ابنها نديم، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت تعليق على الصورة قائلة "انا أحبك بس كدة".

وعلق المتابعين على الصورة كتالي"مش قادرة أصدق آخر مرة شفته في النادي من ٦ سنين ما شاء الله ربنا يحميع"،"ربنا يخلي"،"ربنا يحميه ويحفظه"،"ربنا يبارك فيه ويرزقك برة"،"ربنا يحفظكم لبعض".

تعد هيدي كرم من الممثلات ذوات الجمال الصارخ، وساعدها جمالها في معرفة الجمهور بها حيث بدأت مشوارها الفني كموديل اعلانات، وانطلقت من الاعلانات لعالم التمثيل.

ومن الأعمال التي شاركت فيها هيدي كرم أفلام "البلياتشو"،"حفل زفاف"،"استغماية"، مسلسلات "فرصة ثانية"،"طاقة نور"،"الزوجة١٨"،"اللص والكتاب"،"الصفعة"،"اوراق التوت"،"اختيار اجباري"،"المحطة الجاية"،"حضرة الضابط اخي"،"سابع جار"،"العندليب" كما قدمت برنامج"نفسنة" وبرنامج "كلام ستات".
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