Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحريري: أعمال التخريب في ⁧‫بيروت⁩ مرفوضة وتهدد السلم الأهلي

السبت 18/يناير/2020 - 07:48 م
Advertisements
سعد الحريري
سعد الحريري
حلمي رمضان
Advertisements

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم السبت، إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط ⁧‫بيروت⁩ "مشبوه ومرفوض ويهدد السلم الأهلي"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني: إن "القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية بيروت وكبح جماح العابثين والمندسين".

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الجيش وقوات الأمن لاستعادة الأمن في وسط بيروت.

هذا واندلعت مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بيروت، في وقت سابق من مساء اليوم، بعد محاولات اجتياز مدخل مجلس النواب اللبناني.

وأستخدمت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، وجاء رد فعل المحتجين بضرب قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، ومازالت المواجهات مستمرة.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية: إن هناك فرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني وصلت إلى وسط بيروت، ونقلت عددا من المصابين.

وقالت وكالة "فرانس برس": إنها "وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع".

وارتفعت عدد الإصابات في مواجهات وسط بيروت إلى 75 مصاباً.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

وتأتي هذه المواجهات في وقت، تعُم مسيرات احتجاجية على التأخير بشأن تشكيل حكومة مستقلة في المناطق اللبنانية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول المحتجون: إن "مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على انطلاق التحركات الاحتجاجية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان بيروت السلم الأهلي الحريري الأهلي

أخبار تهمك

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 11 لاعباُ من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. تأجيل جديد للأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ 37 دقيقة

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ ساعة و 21 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

منذ ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قتيلان وعشرات المصابين جراء تصاعد التظاهرات في لبنان

مظاهرات لبنان| هل تؤدي تصريحات "الحريري" لتهدئة موجة احتجاجات الثوار؟

لبنان.. مسلحون مناصرون لحركة أمل يقمعون المتظاهرين

قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مظاهرة ببيروت

قوات الأمن اللبنانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لأنصاره: "التزموا بالتظاهر السلمي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

06:33 م

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

05:07 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

مقالات وكتاب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: "1917" ميلودراما إغريقية عن الحرب العالمية الأولى

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ثورة 1919 من جديد بدار الشروق

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: مئوية معوض والمنشاوي

DMCA.com Protection Status