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السعودية بصدد إطلاق آلية جديدة لتمويل المقاولين

السبت 18/يناير/2020 - 07:32 م
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الهيئة السعودية للمقاولين
الهيئة السعودية للمقاولين
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كشفت  الهيئة السعودية للمقاولين عن أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات يبلغ 3649 منشأة، تمثل المنشآت الصغيرة نحو 96% منه.


 وأوضح  أسامه العفالق رئيس  الهيئة السعودية للمقاولين خلال تصريحات صحفية، أن 586 من هذه المنشآت عدد موظفيها خمسة أو أقل، و1364 منشأة عدد موظفيها بين ستة إلى 49 موظفا.


وأشار إلى أن 761 منشأة عدد موظفيها يتراوح بين 50 إلى 249 موظفا، كما أن 495 منشأة يبلغ عدد موظفيها أكثر من 250 موظفا.

 

دراسة جديدة لتمويل المقاولين:


وبين العفالق أن الهيئة عملت على دراسة آلية جديدة لتمويل المقاولين من المصارف التجارية المختلفة، وتعمل مع اللجنة المشكلة في وزارة المالية على وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتمويل المقاولين، حيث تم التوصل إلى دراسة متكاملة اشتملت على 13 مبادرة، خمس منها ذات أثر مباشر وثمان ذات أثر غير مباشر.


ولفت إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الحلول التمويلية، خاصة ما هو مناسب للمنشآت الصغيرة التي تمثل نحو 96 في المائة من مجمل منشآت المقاولات بشكل عام، لافتا إلى أن الهيئة سعت من خلال هذه المبادرات إلى أن تكون الحلول متوازنة ومنصفة وعملية وفاعلة بما يضمن عدم خسارة المقاول.


وبين أن تمويل المقاولين يعد من أهم الملفات التي تعمل الهيئة عليها، وتوليها اهتماما كبيرا، حيث تعمل على عدة مبادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وأضاف العفالق، أن الهيئة أبرمت 11 اتفاقية خلال 2019، منها اتفاقيات وقعت مع شركة أرامكو، وحدة كفاءة الإنفاق، وكود البناء السعودي، وعديد من الجهات التدريبية، مبينا أنها تهدف إلى بناء شراكات ينعكس أثرها على قطاع المقاولات عموما.


وأفاد بأن الهيئة تستفيد من الخبرات المتراكمة للجهات المستهدفة بالشراكات، وتقديم خدماتها لها من خلال فتح نافذة أوسع على القطاع.



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الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للمقاولين ألفين

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