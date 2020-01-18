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من هو مهدي الحاراتي.. عراب الميليشيات السورية بليبيا (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 07:20 م
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مهدي الحاراتي
مهدي الحاراتي
الفجر السعودي
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برز اسم "مهدي الحاراتي" كأحد أبرز قادة الميليشيات في العاصمة الليبية (طرابلس)، صاحب الدور المحوري في تجنيد الميليشيات بالعاصمة الليبية.

*من هو مهدي الحاراتي؟
هو أيرلندي ليبي سبق له القتال في سوريا، ظهر في عمليات اقتحام منزل معمر القذافي في باب العزيزية بطرابلس، وهو القائد السابق لكتيبة ثوار طرابلس بعد أحداث 2011، وتم تعيينه في مجلس طرابلس العسكري قبل أن يسافر إلى سوريا ويصبح قائد ميليشيات "الأمة" الموالية لتركيا، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

وعاد "الحاراتي" من سوريا وعُين عمدة لطرابلس ويلعب دورًا مركزيًا في استقبال المرتزقة القادمين من سوريا، ويشرف على عملياتهم وتحركاتهم بسبب خبرته في قيادة الميليشيات في ليبيا وسوريا، وينفذ الأجندة التركية في ليبيا؛ لنهب خيرات طرابلس، كما أنه مصنف بقوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية.

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الكلمات المفتاحية

ميليشيات مهدي الحاراتي ليبيا الميليشيات السورية

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