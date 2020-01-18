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السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

السبت 18/يناير/2020 - 07:18 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
عمر محمد
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أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً ، مع السنغالي أليو بادجي ، مهاجم رابيد فينيا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف قادمة ليكون الصفقة الثانية بعد محمود عبد المنعم "كهربا".

 

وكلف أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد خزينة النادي الأحمر مبلغ 2 مليون يورو من أجل إنهاء الصفقة من نادي رابيد فيينا النمساوي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب حيث يصل راتبه السنوي إلى 700 ألف يورو في الموسم وبزيادة 50 ألف يورو في كل موسم من عقد الذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن تعاقد الأهلي مع أليو بادجي الملقب بـ"ماني الجديد" أثار غضب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر خاصة بعد ما كلفت الصفقة خزينة النادي الأحمر مبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.

 

ويشعر رمضان صبحي من إدارة النادي الأهلي بالغضب بسبب تجاهل إنهاء شراء عقده من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل والتعاقد مع السنغالي أليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي بمقابل مادي كبير ، ومن قبله محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وأفيس البرتغالي السابق في صفقة وصلت إلى ما يقرب 55 مليون جنيه تقريباً.

 

ويضغط رمضان صبحي على إدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد معه من النادي اللندني بشكل نهائي وليس عن طريق تجديد الإعارة كما حدث في الموسم الجاري.

 

ويلعب رمضان صبحي للنادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من هيدرسيلفد الإنجليزي مقابل مليون و200 ألف دولار حتى شهر يوليو المقبل.

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