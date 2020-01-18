محلل سياسي ليبي يكشف سبب غضب أردوغان من مؤتمر برلين

قال الدكتور عزالدين عقيل، المحلل السياسي الليبي، إن بعض التسريبات حول مؤتمر برلين، تتحدث بأن حل الأزمة الليبية سيكون من خلال معاقبة الدول التي ستتورط في تصدير السلاح وتأجيج الوضع في ليبيا، عبر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي، وهذا أدى لغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم.



وتابع "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن التسريبات تتحدث بأن القوة ومكافحة الإرهاب ستكون في يد الجيش الليبي وحده، مع وجود سلطة مجلس عسكري أعلى تكون مع رئيس المجلس الرئاسي نفسه.



وأشار إلى أن مؤتمر برلين سيوضع خارطة طريق، تؤدي إلى هيكلة الحكومة الليبية، مشيرًا إلى التصريحات تتحدث عن وجود بعثة دولية لتفكيك المليشيات في ليبيا، وإنهاء كل أشكال العنف، وإعادة رد الاعتبار للإعلان الدستوري للوصول إلى مجلس رئاسي جديد وحكومة انتقالية جديدة.



ولفت إلى أن مؤتمر برلين شمل دعوة مصر والإمارات، من أجل الحصول على ضمانات حقيقية لحل الأزمة الليبية، منوهًا إلى أن أبوظبي قد تمول بعض البرامج لتنفيذ أي اتفاق، والتسريبات تتحدث أن خارطة الطريق ستؤدي إلى وجود حكومة جديدة ومجلس رئاسي خلال 90 يومًا.

