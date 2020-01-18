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بيت العائلة بألمانيا: الأتراك ببرلين نظموا وقفات ضد أردوغان

السبت 18/يناير/2020 - 07:17 م
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علاء ثابت
علاء ثابت
هدى عبدالرازق
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قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن أفراد الجالية المصرية من رجال ونساء وشباب كانوا في انتظار وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ألمانيا منذ الساعة 11 صباحًا.

وأعرب "ثابت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، عن سعادة الجالية المصرية في ألمانيا بحضور الرئيس السيسي، مؤتمر برلين، معقبا: "نحن فخورين بوجود الرئيس في برلين، ورافعين راسنا بفضل جيشنا ورئيسنا".

وكشف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن هناك وقفات كثيرة في برلين ضد تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا: "يوجد أتراك ينظمون وقفات ضد أردوغان".
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