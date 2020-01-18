كاسيميرو يتحدث عن تمريرة خيالية أهدت ريال مدريد الفوز على إشبيلية

تحدث البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد عن قيادته لفريقه من أجل تحقيق الفوز على إشبيلية في قمة الجولة العشرين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كاسيميرو في تصريحات عقب لقاء إشبيلية : "أعتقد أنها كانت مباراة بعمل كبير" .

وتابع: "أعتقد أنه كان يجب علي تهنئة لوكا يوفيتش على التمريرة التي قدمها لي ، كانت تمريرة من الخيال".

وأضاف: "عمل الفريق بأكمله أمام خصم عنيد وصعب جدًا مواجهة هذا الفريق ، أعتقد أنها كانت مباراة مليئة بالعمل الكبير".

وواصل: "لم نشعر بأريحية في الشوط الأول ؟ نعم ، هي مباراة تقليدية وعندما نواجه إشبيلية يجب علينا أيضًا أن نحترم الخصم وأن نعاني كما عانينا اليوم ولكن دائمًا نريد أن نحصل على الكرة ولكننا لم نستحوذ على الكرة طوال المباراة . اعتقد انها ثلاث نقاط مهمه جدًا".

واختتم: "في السنه الماضية أيضًا كانت لدي الفرصة أن اسجل هدفًا على إشبيلية ولكن أعتقد أن الأهم هنا هو عمل الفريق".