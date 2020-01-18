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بنك أوف أمريكا : القيمة السوقية للأسهم العالمية قفزت 8 تريليونات دولار

السبت 18/يناير/2020 - 07:06 م
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بنك اوف أمريكا
بنك اوف أمريكا
وكالات
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ارتفعت القيمة السوقية للأسهم العالمية ثمانية تريليونات دولار منذ سبتمبر الماضي، مع ضخ بنوك مركزية للسيولة، بحسب ما أعلنه بنك أوف أمريكا.

وكان محللون في البنك، قدروا في الربع الأخير من العام الماضي 2019 رأس المال السوقي للأسهم العالمية بنحو 85.5 تريليون دولار.

و قال البنك أمس "إن صناديق السندات استقطبت 16.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، إذ يدفع حماس المستثمرين عوائد السندات إلى الانخفاض أكثر حتى في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد العالمي علامات على التحسن".

وأكد أن صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفا هذا بأنه "أصداء عام 2000". والارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الأشهر الفائتة مثال آخر يذكر المستثمرين بذلك العام وفقاعة الإنترنت.

ويفرض تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تحسن الاقتصاد العالمي ضغوطا صعودية على تكاليف الاقتراض، لكن عوائد السندات تحجم عن التحرك صعودا.

وفي الأسهم، ضخ المستثمرون 12.6 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، مع استقطاب اليابان وشركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة القدر الأكبر من تلك الأموال.

يشار إلى أن معهد التمويل الدولي أكد أن مديري المحافظ الاستثمارية ضخوا 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة في (ديسمبر) الماضي مع اقبال المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر وسط تيسير نقدي من بنوك مركزية رئيسة وتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر المعهد أن ذلك يرفع مجمل التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية في 2019 إلى 310 ملايين دولار؛ لتتجاوز بسهولة التدفقات في 2018 البالغة 194 مليار دولار عندما أدت أزمات في تركيا والأرجنتين إلى ابتعاد بعض المستثمرين. لكن 2019 تبقى منخفضة عن التدفقات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة في 2017 التي بلغت 375 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، اجتذبت الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار، وبلغت حصة الأسهم الصينية 10.1 مليار دولار ما يعني أن الأسواق خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة الأولى منذ  (يوليو) الماضي.

وقفزت الأسهم في الأسواق الناشئة أكثر من 5 في المائة في (ديسمبر) وهى أفضل مكاسب شهرية منذ يناير  2019.

من ناحية أخرى، قال معهد التمويل الدولي "إن أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 17.8 مليار دولار في الشهر الأخير من 2019".

 

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بنك اوف امريكا ارتفاع القيمة السوقية للأسهم العالمية

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