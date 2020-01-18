تعادل مثير بين آرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفي إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون أيضاً تعادل فريق أستون فيلا مع فريق برايتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.





وحقق فريق ولفرهامبتون إنتصارا مثيرا على حساب فريق ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز راؤول خيمينز هدفين الولفز الثاني والثالث، وسجل نيتو الهدف الأول.





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.